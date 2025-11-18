Брат мэра Орла получил 7,5 года лишения свободы

Симоновский райсуд Москвы приговорил брата мэра Орла и бывшего замруководителя подведомственной Минтрансу технологической компании «ЗащитаИнфоТранс» Виктора Парахина к 7,5 года колонии общего режима за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет РБК. Экс-глава предприятия Юрий Спасский получил такой же срок, а заместитель начальника департамента информационных технологий Роман Лаврентьев — 6,5 года. Также им назначены штрафы от 500 тыс. до 800 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Парахин на оглашении приговора

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виктор Парахин на оглашении приговора

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фигурантов уголовного дела арестовали в декабре 2023 года по обвинению в хищении около 50 млн руб. Как рассказывал «Ъ», бюджетные средства, как считали ГСУ СКР по Москве, были украдены при выполнении в 2020 году госконтракта, касающегося развития Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) в рамках борьбы с распространением коронавируса. Уголовное дело рассматривалось в суде с марта этого года. Парахин и Лаврентьев находились под стражей, а Спасский — под запретом определенных действий.

Как писали «Орловские новости», для участия в судебных заседаниях в Москве приезжал брат Виктора Парахина — мэр Орла Юрий Парахин. Сам он, кстати, тоже был фигурантом дела о злоупотреблениях полномочиями на прошлом месте работы — в администрации Орловского района. Следствие считало, что в рамках исполнения муниципального контракта вместо ремонта улиц Свободы и Бугристой была проложена дорога к дому на тот момент главы района. Впоследствии уголовное преследование Юрия Парахина было прекращено.

Владимир Зоркий