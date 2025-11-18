Над Воронежем уничтожили несколько воздушных целей: есть разрушения
Гусев: частный дом и автомобиль пострадали из-за атаки ВСУ в Воронеже
Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько воздушных целей. Предварительно, никто не пострадал. Однако обломками были повреждены кровля частного дома и автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Сохраняется непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, объявленная в 14:46. С 10:31 в регионе действует опасность атаки беспилотников.
Жители Воронежа сообщили в соцсетях о том, что якобы слышали звуки нескольких взрывов в разных районах города.
UPD: как сообщил Александр Гусев, угроза удара беспилотников непосредственно по Воронежу отменена.
UPD: мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что после работы оперативных служб будет проведен осмотр территории для устранения последствий.
