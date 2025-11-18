В Липецке началось заселение первого арендного дома

На улице Неделина в Липецке началось заселение первого в облцентре арендного дома, который входит в состав жилого комплекса (ЖК) «Суббота». Об этом сообщил финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой комплекс «Суббота» на улице Неделина в Липецке

Фото: «Дом. РФ» Жилой комплекс «Суббота» на улице Неделина в Липецке

Фото: «Дом. РФ»

В 19-этажном арендном доме, который построен в конце октября 2025 года, расположено 139 квартир — от студий до трехкомнатных. Стоимость аренды составит от 30 тыс. руб. в месяц. Первые полгода действует скидка в размере 10%. Часть квартир передадут врачам, которые будут получать из регионального бюджета субсидию от 10 тыс. до 15 тыс. руб. на съем.

По данным портала «Наш. дом. РФ», ЖК «Суббота» построило местное ООО СЗ «Строймастер» (входит в одноименную ГК) липецкого бизнесмена Вячеслава Старых. Комплекс включает два жилых дома высотой до 20 этажей и пятиэтажное здание под торговый центр. На территории жилого комплекса обустроены 131 машино-место, пять спортивных, две детские и одна контейнерная площадка.

Общая площадь ЖК составляет 25,4 тыс. кв. м, в том числе 14,4 тыс. кв. м под жилье и 4,6 тыс. кв. м под нежилые помещения. Он расположен на участке на 10,4 тыс. кв. м, который находится в аренде у застройщика. Согласно последней проектной декларации, стоимость работ оценивалась в 1,3 млрд руб.

Первый в Черноземье арендный дом появился в Воронеже. В сентябре 2020 года «Дом.РФ» выкупил у местного застройщика АО «ДСК-1» (входит в группу компаний Домостроительный комбинат, основатель — бывший сенатор от региона, депутат облдумы Сергей Лукин) 165 квартир общей площадью 7,7 тыс. кв. м и 40 машиномест в подземном паркинге ЖК «Современник». В 2021 году началось заселение квартир. В конце октября 2025 года также начал принимать жителей арендный дом для студентов Тамбовского госуниверситета имени Державина. В начале года вопрос реализации проекта арендного жилья рассматривался в Курской области.

Подробнее об изначальных параметрах ЖК «Суббота» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Одегов