Главные новости Черноземья за 17 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск к местной структуре «Роскосмоса» — АО «Турбонасос». Московское ООО «Энергокомплекс» требует взыскать с общества в свою пользу 107,3 млн руб. Примечательно, что пару лет назад бывший руководитель «Турбонасоса» Сергей Валюхов был признан в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в 2019 году он заключал фиктивные договоры с некими столичными компаниями. Впрочем, их названия в деле так и не раскрыли.

Тем временем губернатор Белгородской области удерживает лидерство в «Медиалогии». Третье место в ЦФО господин Гладков получил за то, что упоминался 32 902 раза (медиаметрический индекс составил 293 322). Высокую цитируемость эксперты связывают с публикациями о последствиях обстрелов, в том числе связанных с повреждением инфраструктуры.

В Липецкой области произошли кадровые изменения в региональном минздраве: Анна Маркова, возглавлявшая ведомство с 2023 года, покинула пост и перешла в местный филиал Российского университета медицины. Исполняющей обязанности назначена заместитель главы ведомства Лилия Самошина.

Здравоохранение сегодня так же было в фокусе властей Курской области. На эту сферу неэффективно израсходованы из регионального бюджета 335 млн руб., сообщил на заседании регионального правительства первый заместитель губернатора Александр Чепик. Нерационально использовались и средства фонда обязательного медстрахования: 100 млн руб. потрачены на расходные материалы, покупка которых была одновременно профинансирована из другого источника. По словам господина Чепика, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.

Средства ПВО уничтожили ночью над Орловской областью десять беспилотников. По сообщению губернатора Андрея Клычкова, пострадавших нет, однако повреждены частный дом, остекление двух многоквартирных зданий и несколько автомобилей.

Совладелец ООО «Ладесол-Тамбов» Кирилл Лубенский подал иск к Федеральной налоговой службе. Он требует возместить НДС за третий квартал 2020 года. «Ладесол» был крупным проектом эпохи губернаторства в Тамбовской области Александра Никитина: с 2017 года компания собиралась построить завод по переработке зерна в белок за 2,2 млрд руб., однако проект не состоялся из-за начала военного конфликта с Украиной и отказа иностранных партнеров.

Анна Швечикова