Гладков и Хинштейн остались лидерами по цитируемости среди губернаторов ЦФО

Главы субъектов Черноземья вошли в число наиболее цитируемых руководителей регионов Центрального федерального округа по итогам октября. Об этом сообщила исследовательская компания «Медиалогия». Третье место занял глава Белгородской области Вячеслав Гладков (упоминался 32 902 раза, его медиаметрический индекс составил 293 322), четвертое — губернатор Курской области Александр Хинштейн (17 183 упоминаний и индекс 103 715).

Высокие позиции цитируемости господина Гладкова в «Медиалогии» связывают с серией публикаций о последствиях обстрелов Белгородской области. Губернатор неоднократно информировал о повреждениях инфраструктуры, вызванных атаками ВСУ. В частности, он сообщал о ракетном ударе по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе, последствиях атаки на дамбу Белгородского водохранилища, намерении региональных властей совершенствовать систему реагирования на обстрелы ВСУ и об ущербе инфраструктуре.

Воронежский губернатор Александр Гусев занял шестое место, поднявшись на одну позицию (11 680 упоминаний, индекс 73 006,4).

Самый заметный рост показала цитируемость губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, поднявшегося на пять позиций,— это десятая строчка рейтинга (8 595 упоминаний, индекс 28 662,9). В октябре он находился в Китае с деловой миссией, в ходе которой подписал соглашение с корпорацией Angel Yeast о расширении крупнейшего в России дрожжевого производства в Данковском районе. Отдельным информационным поводом стало его сообщение о найденных в Липецке взрывоопасных обломках беспилотника.

Глава Орловской области Андрей Клычков подрос в рейтинге на одну позицию (6 196 упоминаний и индекс 23 462,5) и занял 12 место.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов напротив опустился на четыре позиции до 14 места (6 715 упоминаний, индекс 15 466,6).

Лидерами традиционно стали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее опубликовали результаты упоминаемости мэров в СМИ: первое и второе места в ЦФО заняли глава Белгорода Валентин Демидов и глава Воронежа Сергей Петрин соответственно.

Методика составления топа, как отмечает компания, включает оценку влиятельности источника информации (а именно цитируемость издания в других СМИ), характер упоминания персоны в сообщении (позитивный, негативный или нейтральный), ее роль в сообщении (главная, эпизодическая), а также наличие прямой или косвенной речи, относящейся к чиновнику. Шкала единичного индекса варьируется в пределах от -1000 до +1000. На его величину влияет характер подачи объекта: чем более позитивной и выгодной является информация, тем выше значение индекса.

Анна Швечикова