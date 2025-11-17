Липецкий минздрав возглавила Лилия Самошина

И. о. министра здравоохранения Липецкой области назначена замглавы ведомства Лилия Самошина. Как сообщили в облправительстве, она будет руководить министерством до назначения нового руководителя.

Лилия Самошина родилась в 1987 году. В 2011 году окончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. И. Бурденко (ныне — университет). Сначала работала неврологом в отделении общей практики Добринской центральной райбольницы в Липецкой области. В 2018-м стала заместителем главврача, а в 2020-м возглавила это медучреждение. В ноябре 2023 года была назначена замглавы областного управления здравоохранения, в начале 2025-го получила статус заместителя министра.

Сегодня утром стало известно о переходе Анны Марковой с поста главы липецкого минздрава в местный филиал Российского университета медицины. Она руководила ведомством с конца 2023 года.

Алина Морозова