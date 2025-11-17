В сфере здравоохранения Курской области неэффективно потратили 335 млн рублей

335 млн руб. из регионального бюджета были неэффективно израсходованы в сфере здравоохранения Курской области, сообщил на заседании регионального правительства первый заместитель губернатора Александр Чепик. Кроме того, нерационально использовались и средства фонда обязательного медстрахования.

В частности, 100 млн руб. из областного бюджета потратили на расходные материалы, покупка которых была одновременно профинансирована из фонда ОМС. По словам Александра Чепика, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.

Анализ кадровой структуры показал избыток административного персонала и нехватку медицинских специалистов. Количество чиновников руководящего уровня предполагается сократить, а деньги направить на привлечение врачей. Кроме того, неэффективно используются 5% средств на закупку лекарств.

Решение этих проблем позволит в 2026 году сэкономить 900 млн, а в 2027 — 1,1 млрд руб. При этом господин Чепик сообщил, что забирать средства из отрасли не планируется. Они будут потрачены на развитие ортопедии, травматологии, офтальмологии.

В октябре губернатор Александр Хинштейн жестко раскритиковал врио министра здравоохранения Екатерину Письменную, после чего она уступила свою должность Светлане Ермоловой.

Юрий Голубь