Воронежский «Турбонасос» получил иск от москвичей более чем на 100 млн

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск ООО «Энергокомплект» Маргариты Гимадеевой к АО «Турбонасос» (входит в «Роскосмос») о взыскании 107,3 млн руб. Информация о споре размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производство по заявлению пока не возбуждено, содержание требований истца не раскрывается. У разбирательств между компаниями имеется история. В 2021 году «Турбонасос» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к «Энергокомплекту», заявив требование о взыскании 14 млн руб. неустойки. Суд снизил ее размер на 2 млн руб., но в остальной части иск удовлетворил. Далее стороны дошли до кассации, где «Энергокомплекту» вновь отказали. После этого компания предприняла попытку возобновить дело по вновь открывшимся обстоятельствам, однако получила очередной отказ. Как следует из судебных актов, между ними был заключен договор на 50 млн руб. — организации приходились друг другу контрагентами.

Согласно Rusprofile, АО «Турбонасос» действует в составе «Роскосмоса». Предприятие создано в ноябре 1992 года как научно-производственный комплекс Конструкторского бюро химавтоматики, специализировавшийся на разработке насосного оборудования. В дальнейшем структура последовательно преобразовывалась — в филиал, затем в дочернее предприятие и в федеральное государственное унитарное предприятие. С 12 января 2012 года компания функционирует в формате открытого акционерного общества. Основные направления ее работы — производство насосов и турбин, а также инжиниринговые услуги в сфере насосостроения. Предприятие имеет собственную кафедру и аспирантуру на базе Воронежского государственного технического университета. Гендиректор — Виталий Сериков. Последние опубликованные финансовые показатели относятся к 2018 году: выручка компании сократилась на 48,9%, до 909,7 млн руб., а прибыль снизилась на 48,8 %, до 36,6 млн руб. ООО «Энергокомплект» было зарегистрировано в Москве 2012 году. Специализируется на производстве спортивных товаров. Генеральный директор и учредитель Маргарита Гимадеева. В 2023 году выручка и прибыль отсутствовали, тогда как в 2021 году компания показывала выручку 23,8 млн руб. с прибылью 1,5 млн руб. Более актуальные финпоказатели не указаны.

В 2023 году Советский райсуд Воронежа назначил 75 тыс. руб. штрафа экс-руководителю АО «Турбонасос» (входит в «Роскосмос») Сергею Валюхову. Он признан виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями. По данным следствия, в 2019 году были заключены фиктивные договоры на поставку оборудования и разработку документации для московской фирмы. Также «Турбонасос» заплатил 45 млн руб. еще одной столичной компании за разработку конструкторской документации, которую на самом деле создали сотрудники воронежского предприятия. О каких именно фирмах шла речь — не уточнялось.

Анна Швечикова