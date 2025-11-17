Несколько домов и машин пострадали при ночной атаке БПЛА в Орловской области

Ночью дежурные средства ПВО уничтожили над Орловской областью десять беспилотников. В результате никто не пострадал, но были повреждены частный дом, остекление двух многоквартирных домов и личные автомобили. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По данным Минобороны РФ, с 23:00 16 ноября до 7:00 17 ноября над Россией ликвидировали 36 дронов, в том числе 15 над Черноземьем. Восемь БПЛА сбили над Тамбовской областью, четыре — над Воронежской, три — над Орловской.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью над четырьмя районами уничтожили пять беспилотников. Пострадавших и разрушений не установлено.

Власти Тамбовской области пока не прокомментировали атаки БПЛА.

Накануне из-за ночных атак беспилотников был зафиксирован ряд разрушений в Воронежской области.

