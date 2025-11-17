Несостоявшийся инвестор тамбовского «Ладесола» судится с ФНС за возврат НДС

Совладелец отказавшегося от строительства в регионе завода по переработке зерна за 2,2 млрд руб. ООО «Ладесол-Тамбов» Кирилл Лубенский подал иск против ФНС. Бизнесмен требует полностью возместить ему НДС за III квартал 2020 года, когда несостоявшийся инвестпроект еще был в стадии реализации. Арбитражный суд Тамбовской области 10 декабря планирует провести первое заседание по делу, сообщается в его картотеке.

Господин Лубенский подал иск 7 мая, следующие полгода заседания неоднократно откладывались, решений суд не выносил. В материалах дела пока не раскрывается, какое возмещение хочет получить из бюджета бизнесмен. Его исковые требования включают: отмену решений тамбовского УФНС двухлетней давности об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и об отказе в возмещении НДС, принятие нового решения о возмещении НДС, заявленного за III квартал 2020-го.

Сам «Ладесол» и лично господин Лубенский сейчас проходят процедуру банкротства. В очередной раз в отношении юрлица ее продлили до 24 декабря. На время рассмотрения спора совладельца с ФНС в банкротстве «Ладесола» было приостановлено рассмотрение заявления конкурсного управляющего о привлечении господина Лубенского к субсидиарной ответственности по долгам его разорившейся компании. Такие же поданы и против других бенефициаров «Ладесола»: ООО «Энтерра» и Марка Файдера.

«Ладесол» — один из крупнейших инвестиционных проектов Тамбовщины эпохи губернаторства Александра Никитина. Компания с августа 2017 года планировала построить в индустриальном парке «Уварово» завод по переработке зерна в белок и корма за 2,2 млрд руб. Однако возникли сложности с займами: МСП-банк потребовал единовременно вернуть весь невыплаченный остаток кредита и процентов — почти 800 млн руб. После 2022 года стало недоступным иностранное финансирование, на которое рассчитывали инвесторы, закрытыми оказались европейские рынки сбыта, запланированные как основные. Недостроенный завод обанкротился в июне 2022 года. Процедуру контролирует одно из крупнейших российских коллекторских агентств «Филберт». Основные активы «Ладесола» уже распроданы.

В реестр включены требования кредиторов на порядка 350 млн руб. Крупнейший — аффилированное с господами Лубенским и Файдером ООО «Энтерра», долги перед которым составляют 287 млн руб. Требования к своей компании на 324 тыс. руб. по вексельным обязательствам есть и лично у господина Лубенского. Требования «Филберта», включенные на момент начала банкротства, составляют 55,5 млн руб.

Действующий губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на недавней пресс-конференции заявил, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье», что власти проводят аудит неудавшихся инвестпроектов в регионе.

«Да, такой аудит ведется по двум управлениям, по промышленному сектору и по АПК. Большинство проектов — в области промышленного комплекса, о которых вы ранее слышали. Результаты на сегодняшний день еще не окончательные, но там, где инвестпроекты не были реализованы, обязательства не выполнены, там мы пойдем на расторжение соглашений. В тех случаях, где еще и для реализации этих проектов были предоставлены земельные участки, нужно их возвращать обратно государству,— сказал господин Первышов.— Потому что одно из условий соглашений с инвесторами предполагает предоставление удобных земельных участков. По всем направлениям, я посмотрел внимательно, правительство области выполняло свои обязательства, предоставляло участки. Но со своей стороны инвесторы не везде выполняли программу, а где-то вообще не приступили даже. Полный аудит на завершении, соответствующая информация будет у нас, с кем мы расстаемся».

Конкретные примеры господин Первышов на пресс-конференции предпочел не называть, сказав, что власти «в ближайшее время представят такие истории комплексно»: «Понятно, что процедура не быстрая, где-то для расторжения приходится переходить уже в судебный оборот». Перспективы дальнейшего использования недостроенного производственного комплекса «Ладесола» в Уварово в облправительстве пока не комментируют.

Сергей Калашников