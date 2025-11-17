Выборы декана факультета журналистики УрФУ отменили из-за технической ошибки

Выборы декана факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) отменили из-за технической ошибки, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе вуза. О дате нового конкурса будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, у предыдущего декана Ивана Некрасова, который возглавлял факультет с 2022 года, истек срок контракта в прошлом году. На выборы главы факультета, которые должны были состояться 27 ноября 2024 года, заявился единственный кандидат — сам Некрасов. Однако конкурс отменили из-за технической ошибки. Господин Некрасов исполнял обязанности декана до весны, затем и.о декана был назначен Борис Лозовский, который возглавлял факультет журналистики с 1985 по 2020 годы (с перерывом на 1990–1993 годы).

В октябре стало известно, что Алексей Фаюстов начал исполнять обязанности главы департамента журналистики. Он намерен участвовать в выборах декана журфака.

Ранее на встрече со студентами и. о. ректора Уральского федерального университета Илья Обабков заявил, что выборы декана факультета журналистики необходимо провести в ближайшее время. «Выборы будут, и мои рекомендации даны, я знаю профессионализм человека. Как можно быстрее у департамента должен появиться директор»,— сказал господин Обабков. На прошлой неделе наблюдательный совет УрФУ одобрил кандидатуру Ильи Обабкова на пост ректора университета.

Полина Бабинцева