Наблюдательный совет УрФУ рекомендовал Илью Обабкова на пост ректора

Наблюдательный совет Уральского федерального университета (УрФУ) рекомендует назначить на пост ректора университета Илью Обабкова, сообщили в пресс-службе вуза. Решение было принято членами совета по итогам заседания 14 ноября.

Фото: Telegram-канал УрФУ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на заседании совета поддержал кандидатуру Ильи Обабкова. «Уверен, что УрФУ будет и впредь укреплять свои позиции по приоритетным направлениям, свою репутацию флагмана отечественного образования и науки»,—сказал губернатор, добавив, что надеется на дальнейшее участие университета в ключевых проектах развития региона.

Согласно установленной процедуре, кандидат на должность ректора федерального университета, рекомендованный наблюдательным советом, должен пройти аттестацию в Минобрнауки России и представить программу развития вуза. После завершения процедуры пакет документов передадут в российское правительство. Назначение ректоров федеральных университетов осуществляется распоряжением премьер-министра.

Илья Обабков окончил физико-технический факультет УГТУ-УПИ (сейчас физико-технологический институт УрФУ) по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». После аспирантуры он устроился работать в университет программистом кафедры. С 2013 года он находился в должности директора института фундаментального образования, с 2018 года работал директором института радиоэлектроники и информационных технологий. В мае его назначили исполняющим обязанности ректора Уральского федерального университета (УрФУ).

Напомним, бывшего ректора УрФУ Виктора Кокшарова, который возглавлял вуз с момента основания в 2010 году, в июле утвердили в должности президента университета.

Уральский федеральный университет (УрФУ)— крупнейший вуз Урала, занял восьмое место в рейтинге влиятельности российских вузов по данным RAEX за 2024 год. В состав вуза входят 13 институтов, где работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников. В университете реализуются 358 образовательных программ и обучаются около 50 тыс. студентов.

Полина Бабинцева

