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Лозовский станет и.о директора департамента «Факультет журналистики» УрФУ

Борис Лозовский займет должность исполняющего обязанности директора департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили в Свердловском творческом союзе журналистов.

Борис Лозовский

Борис Лозовский

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Борис Лозовский

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Поздравили коллегу с возвращением: Борис Николаевич до недавнего времени возглавлял журфак в течение 31 года»,— говорится в сообщении.

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Напомним, господин Лозовский возглавлял журфак с 1985 года до 2020 года (с перерывом на 1990-1993 годы). На данном посту его сменил Владимир Волкоморов (до 2022 года), затем, в ноябре 2022 года, главой журфака УрФУ назначили экс-главреда Ura.ru Ивана Некрасова. Господин Некрасов является главой по сей день. Этой весной должны пройти новые выборы.

Борис Лозовский родился в 1948 году. В 1975 году окончил факультет журналистики Уральского университета и начал на нем работать. В 2016 году стал лауреатом высшей награды Союза журналистов России «Золотое перо России» в номинации «Легенда российской журналистики».

Отметим, что в этом году срок полномочий заканчивается у ректора УрФУ Виктора Кокшарова. Недавно стало известно, что господин Кокшаров назначен исполняющим обязанности ректора университета.

Мария Игнатова

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