Иван Некрасов единственный подал документы на выборы декана журфака УрФУ

Директор департамента «факультет журналистики» Уральского федерального университета (УрФУ) Иван Некрасов подал документы для участия в выборах декана журфака 27 ноября из-за истечения своего двухлетнего контракта. По данным на 16:00 последнего дня приема заявок, других заявлений на участие не было. Господин Некрасов оценивает их отсутствие как подтверждение признания и доверия к нему со стороны медиасообщества и коллектива вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«27 ноября я приглашаю каждого, неравнодушного к судьбе журфака, на выборы в актовый зал УГИ (ул. Ленина, 51). Я отчитаюсь о работе и предложу программу развития факультета»,— написал он на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, бывший главный редактор информационного агентства Ura.ru Иван Некрасов возглавил журфак в ноябре 2022 года. В августе в интервью «Ъ-Урал» он заявил о росте набора на факультет и погашении «точки напряжения» в преподавательском составе. Господин Некрасов рассказал о планах обучать специалистов всей цепочки кинопроизводства, готовить военных корреспондентов и запустить программу о кампусе в Новокольцовском на ОТВ.

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Виталий Красиков