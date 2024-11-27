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Выборы декана журфака УрФУ отложили из-за технической ошибки

Выборы декана факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) отложили из-за технической ошибки. Об этом на своей странице Вконтакте написал действующий декан журфака Иван Некрасов. Выборы должны были состояться сегодня, 27 ноября.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Я считаю, что выборы должны быть легитимными, поэтому ожидаю объявления нового конкурса. А пока работаю, мы с командой готовим на журфаке УрФУ много всего»,— написал господин Некрасов.

Напомним, заявку на участие в выборах главы факультета подал только Иван Некрасов, переизбрание связано с истечением его двухлетнего контракта. Господин Некрасов стал директором департамента «Факультет журналистики» в ноябре 2022 года, до этого он был главным редактором информационного агентства Ura.ru.

Анна Капустина

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