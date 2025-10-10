Илья Обабков: выборы декана журфака УрФУ нужно провести в ближайшее время

Выборы директора департамента журналистики УрФУ проведут в ближайшее время. Об этом на встрече со студентами заявил и. о. ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков.

«Выборы будут, и мои рекомендации даны, я знаю профессионализм человека. Как можно быстрее у департамента должен появиться директор»,— заявил господин Обабков.

При этом и. о. ректора добавил, что вопросом выборов в первую очередь должно заниматься руководство гуманитарного института (УГИ), к которому относится департамент журналистики. Свою позицию в этом вопросе он предложил активнее проявлять и самим студентам.

Помимо этого, Илья Обабков ответил на вопрос о причинах перестановок в ректорате — в начале октября в отставку ушли директор по образовательной деятельности Уральского федерального университета (УрФУ) Сергей Князев, проректор по воспитательной работе Дмитрий Лоевский и проректор по информационной политике Алексей Фаюстов. Должность проректора по образовательной деятельности занял Олег Обухов, проректора по молодежной политике — Александр Иванов.

«В новый вуз встраиваются новые люди, конечно, некоторые освобождают для них эти места встраивания»,— пояснил руководитель университета. При этом он пообещал, что кадровые и другие изменения в университете будут «постепенными и взвешенными».

Напомним, место декана журфака УрФУ стало вакантным после того, как эту должность покинул Иван Некрасов, возглавлявший факультет журналистики с 2022 года. И. о. директора департамента «Факультет журналистики» УрФУ назначен Борис Лозовский. В выборах будет участвовать Алексей Фаюстов, покинувший должность проректора по информационной политике.

Анна Капустина