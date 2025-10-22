Алексей Фаюстов стал и. о. декана факультета журналистики УрФУ

Алексей Фаюстов с 20 октября начал исполнять обязанности и. о. главы департамента журналистики Уральского федерального университета (УрФУ). Информацию об этом он подтвердил корреспонденту «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Фаюстов (слева) и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Как сообщил господин Фаюстов, приказ об этом будет выпущен в ближайшее время. Он добавил, что планирует участвовать в выборах декана факультета журналистики. Их примерная дата пока не известна, ее назначит кадровая служба УрФУ.

Должность декана журфака освободилась после того, как ее покинул Иван Некрасов, возглавлявший факультет журналистики с 2022 года. И. о. декана был назначен Борис Лозовский, который был деканом с 1985 года до 2020 года (с перерывом на 1990–1993 годы).

На встрече со студентами и. о. ректора Уральского федерального университета Илья Обабков заявил, что выборы декана факультета журналистики необходимо провести в ближайшее время. «Выборы будут, и мои рекомендации даны, я знаю профессионализм человека. Как можно быстрее у департамента должен появиться директор»,— сказал господин Обабков.

Анна Капустина