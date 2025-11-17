Адвокат бывшего вице-губернатора Чемезова обжаловала продление ареста

Защита обжаловала продление ареста экс-вице-губернатору по Свердловской области Олегу Чемезову до 15 февраля 2026 года, сообщила «Ъ-Урал» Мария Кирилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее Центральный районный суд Челябинска продлил Олегу Чемезову арест до 15 февраля 2026 года. Уголовно дело в отношении бывшего вице-губернатора находится в производстве следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области. До продления меры пресечения Чемезова этапировали из Екатеринбурга в СИЗО-7 Челябинска. По словам источника «Ъ-Урал», этот следственный изолятор находится на территории управления ФСБ, в котором «обычно, содержатся ВИП персоны».

Олега Чемезова арестовали 30 сентября по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) в АО «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочернее предприятие «Облкоммунэнерго»). Согласно данным следствия, Чемезов, бизнесмен Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, и экс-глава ОТСК Антон Боликов совершали хищения из областного бюджета при реализации концессионных соглашений. Никто из них вину не признает.

Напомним, ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил арест до 15 февраля Татьяне Черных, Антону Боликову и Алексею Боброву. Помимо этого, в федеральном розыске находится генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. По словам источника «Ъ-Урал», он подозревается в хищении 20 млн руб. из бюджета Нижнего Тагила. По предварительным данным, топ-менеджера подозревают в присвоении денег, выделенных властями на строительство мусоросортировочного комплекса, полигона и практически двух сотен площадей для мусора. Ему инкриминируют ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В конце октября стало известно, что Олег Чемезов стал соответчиком по новому исковому заявлению Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Среди них: энергосбытовая компания «Восток», «Ямалкоммунэнерго», НПФ «Профессиональный», банк «Агропромкредит» и другие компании, совокупная капитализация которых превышает 40 млрд руб. Накануне Ленинский райсуд Екатеринбурга начал рассмотрение иска.

Артем Путилов