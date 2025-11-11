Энергия поймала вторую волну

Ленинский районный суд Екатеринбурга провел предварительное слушание по иску Генпрокуратуры, требующей изъять в доход государства еще одну партию активов Артема Бикова и Алексея Боброва. Среди них: энергосбытовая компания «Восток», «Ямалкоммунэнерго», НПФ «Профессиональный», банк «Агропромкредит». Все имущество, по данным надзорного ведомства, бизнесмены получили благодаря коррупционным связям.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На предварительном заседании по рассмотрению иска об изъятии в доход государства активов Артема Бикова и Алексея Боброва Генпрокуратура сразу ходатайствовала о закрытии процесса от прессы. Судья удовлетворила жалобу, хотя третьи лица и ответчики были не против присутствия СМИ.

В исковом заявлении Генпрокуратура просит обратить в доход государства акции АО «ЭК Восток», АО «Ямалкоммунэнерго», АО НПФ «Профессиональный», АО КБ «Агропромкредит», ООО «Сибирь-Холдинг» и другие компании, совокупная капитализация которых превышает 40 млрд руб.

Помимо этого, ведомство просит наложить арест на имущество и денежные средства Артема Бикова.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября уже удовлетворил один иск об изъятии в доход государства активов Артема Бикова и Алексея Боброва. Тогда речь шла про «Корпорацию СТС», «Облкоммунэнерго», СУЭНКО, Курганская ТЭЦ и другие компании. Всего были изъяты акции и доли в 38 обществах общей капитализаций свыше 134 млрд руб. Тогда в иске утверждалось, что Артем Биков и Алексей Бобров получили имущество, в частности «Облкоммунэнерго», благодаря протекции свердловского экс-министра ЖКХ и энергетики Николая Смирнова и «бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Как и в предыдущем иске среди ответчиков указаны Артем Биков, Алексей Бобров, Олег Чемезов, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных. А также, по мнению надзорного органа, доверенные лица бизнесменов: гендиректор «Кургантехэнерго» Елена Белоусова, глава «ТЭА» Ирина Демидович, представитель банка «Агропромкредит» Александр Белоконев, экс-депутаты думы Нижневартовска (ХМАО) Павел и Юрий Елины.

В исковом заявлении отмечено, что с 1999 года Артем Биков, Алексей Бобров, Татьяна Черных занимали руководящие должности в ОАО «Тюменьэнерго» — структурном подразделении РАО «ЕЭС Россия».

Как считает Генпрокуратура, они не соблюдали антикоррупционные запреты и ограничения, а использовали «должностные полномочия и служебное влияние для незаконного обогащения себя и приближенных лиц».

По мнению надзорного органа, за счет неформальных связей с отдельными должностными лицами федеральных и региональных государственных структур, включая бывшего председателя правления РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса, Артем Биков и Алексей Бобров смогли получить объекты энергетической инфраструктуры Уральского федерального региона (УрФО). В результате коррупционных нарушений была сформирована группа компаний «Корпорация СТС».

Активы они получали, в частности, за счет того, что имели конфиденциальную информацию о деятельности дочерних компаний РАО «ЕЭС». В сентябре 2002 года Артем Биков и Алексей Бобров «в период замещения публично значимых должностей» создали НПФ «Профессиональный». С его использованием с 2003 по 2024 год они оформили на себя незаконно полученные доли и акции ПАО «Курганская генерирующая компания», ООО «Сургутские городские электрические сети», АО «Распределительная сетевая компания Ямала», АО «ЮТЭК-Региональные сети», ОАО «Свердловская энергосервисная компания». Кроме того, они установили полный контроль над банком «Агропромкредит».

Другое имущество было приобретено ответчиками с 2014 по 2023 год на доходы от обществ, которые они получили коррупционным путем. Среди них: ООО «Предприятие проектного финансирования»(холдинговая структура создана в 2014 году Татьяной Черных и Анастасией Бокаревой, общество управляет деятельностью ООО «Энергоямал»), ООО «Кургантехэнерго» (владеет акциями АО КБ «Агропромкредит»); ООО «Тюменский энергетический альянс» (приобретено в 2014 году ответчиками через подконтрольное им АО «СУЭНКО» для управления AO «Ямалкоммунэнерго»).

Чтобы скрыть данные о конечных бенефициарах, Биков и Бобров доверили управление обществами аффилированным лицам.

По данным Генпрокуратуры, они понимали противоправное происхождение активов, однако согласились выступить его номинальными держателями.

Часть ответчиков по иску арестована по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Среди них: Алексей Бобров, Татьяна Черных, Олег Чемезов. Следствие считает, что фигуранты, ссылаясь на необходимость возмещения затрат при исполнении концессионных соглашений, совершили крупные хищения из бюджета Свердловской области.

Артем Путилов