Разыскиваемого главу «Облкоммунэнерго» подозревают в хищении 20 млн рублей

Генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, который находится в розыске, подозревается в хищении 20 млн руб. из бюджета Нижнего Тагила, сообщил источник «Ъ-Урал».

Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По предварительным данным, топ-менеджера подозревают в присвоении денег, выделенных властями на строительство мусоросортировочного комплекса, полигона и практически двух сотен площадей для мусора. Ему инкриминируют ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее его объявили в федеральный розыск, но не уточнялось по какой именно статье.

Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле открыли в июне в рамках концессионного соглашения между администрацией Нижнего Тагила и компанией «Облкоммунэнерго». На объект поступают отходы из Нижнего Тагила, Пригородного района, Верхней и Нижней Салды, Невьянска. Предприятие может перерабатывать до 506,8 тонн отходов — более 185 тыс. тонн в год.

Напомним, 10 октября Ленинский райсуд Екатеринбурга полностью удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства активы, принадлежавшие бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди них — «Облкоммунэнерго».

По версии надзорного органа, Артем Биков и Алексей Бобров в 2015 году незаконно приватизировали «Облкоммунэнерго», которое ранее принадлежало Свердловской области. Надзорное ведомство доказало, что бизнесмены получили актив благодаря протекции экс-министра по управлению госимуществом региона Алексея Пьянкова (занимал пост в 2012–2016 годах) и бывшего министра по энергетике и ЖКХ Николая Смирнова (2011–2025 годы).

Артем Путилов