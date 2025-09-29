Гендиректора «Облкоммунэнерго» Буданова разыскивают по уголовной статье

Генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов появился в официальной базе розыска МВД. Указано, что его разыскивают по уголовной статье, но по какой именно — не уточняется.

Фото: мвд.рф

Напомним, Дмитрий Буданов выступает одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии активов у бизнесменов Алексея Боброва (проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, взят под стражу) и Артема Бикова. Согласно исковому заявлению (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал»), для установления «полного контроля над предприятием» свердловские экс-министры Николай Смирнов и Алексей Пьянков в августе 2012 года назначили на должность руководителя ГУП СО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, который якобы является доверенным лицом Бикова и Боброва. В документе также говорится, что Дмитрий Буданов якобы является исполнителем мероприятий по акционированию со стороны общества.

Генпрокуратурой утверждается в иске, что производственный комплекс группы компаний «Корпорация СТС» (актив Боброва и Бикова) сформирован за счет государственного имущества ГУП СО «Облкоммунэнерго», которым ответчики «завладели в обход законодательства о противодействии коррупции».

В «Облкоммунэнерго» заявляли, что Дмитрий Буданов имел большой опыт и стаж работы в антикризисном управлении, а также опыт работы в органах МВД и с Бобровым и Биковым лично знаком не был.

По данным искового заявления, Генпрокуратура просила суд применить к Буданову обеспечительные меры в виде ареста счетов и имущества, а также запрета выезда из РФ.

Напомним, по данному делу ответчиком выступает бывший вице-губернатор Олег Чемезов. 29 сентября он был задержан по делу о мошенничестве.

Мария Игнатова