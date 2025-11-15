Главные новости за 15 ноября. Ростов-на-Дону и область

Ростов-на-Дону получил паспорт готовности к отопительному сезону после устранения всех замечаний Ростехнадзора. С мая по сентябрь коммунальные службы подготовили к зиме почти 5 тыс. домов с центральным отоплением, 600 социальных объектов, все котельные и провели проверку 19 теплоснабжающих организаций.

Донская компания «Т-Транс», занимающаяся дорожным строительством, освоит почти 1 млрд руб. по контракту с Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Даниил Костенков назначен судьей Южного окружного военного суда. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин накануне, 14 ноября.

В Ростовской области полиция провела рейд на трассе «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» по выявлению нарушений правил безопасности у водителей грузовых автомобилей. В ходе мероприятия инспекторы составили административные протоколы за различные правонарушения.

В Ростовской области радиационная обстановка остается стабильной, средние значения естественного гамма-фона не превышают данных многолетних наблюдений.