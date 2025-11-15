На Дону полицейские провели рейд по выявлению нарушений дальнобойщиками

В Ростовской области провела рейд на трассе «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» по выявлению нарушений правил безопасности у водителей грузовых автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

В ходе мероприятия инспекторы составили административные протоколы за различные правонарушения, в том числе за нарушение требований использования тахографа, управлением транспортом без путевого листа и полиса ОСАГО. Кроме того, выявлены технические неисправности автомобилей: повреждения шин и предметы на лобовом стекле, ограничивающие обзор. У некоторых водителей отсутствовали оформленные диагностические карты. Нарушены требования по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а также правила предрейсового контроля технического состояния транспорта.

Материалы проверки собраны не только в отношении водителей, но и должностных лиц, юридических лиц, ответственных за выпуск автомобилей на линию.

Константин Соловьев