Радиационный фон в Ростовской области остается стабильным

В Ростовской области радиационная обстановка остается стабильной, средние значения естественного гамма-фона не превышают данных многолетних наблюдений. Данные мониторинга публикует Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уровень естественного радиационного фона остается относительно постоянным для местности региона. Его колебания зависят от климатических условий и солнечной активности. По данным многолетних наблюдений, уровень естественного гамма-фона в Ростовской области составляет от 7 до 18 мкР/час (0,07-0,18 мкЗв/час).

Специалисты ведомства в первом полугодии 2025 года проверили 30-километровую и 100-километровую зоны возможного влияния Волгодонской атомной электростанции. Установлено, что мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает средних значений многолетних наблюдений на территории региона.

В 30-километровой зоне ВДАЭС показатели составили 0,10-0,14 мкЗв/час. В Волгодонске и Волгодонском районе зафиксировано 0,10 мкЗв/час, в Дубовском и Цимлянском районах — 0,11 мкЗв/час. В 100-километровой зоне значения находятся в диапазоне 0,10-0,12 мкЗв/час. Наибольшие показатели отмечены в Константиновском и Мартыновском районах — 0,12 мкЗв/час.

За пределами 100-километровой зоны ВДАЭС показатели составляют 0,10-0,12 мкЗв/час. В Ростове-на-Дону по состоянию на 09:00 15 ноября зарегистрировано 0,08 мкЗв/час.

Константин Соловьев