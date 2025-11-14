Главные новости Черноземья за 14 ноября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Тамбов, Орел

События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»

В Воронежской области в ночь на 13 ноября восемь беспилотников пытались атаковать Нововоронежскую атомную станцию. Их сбили, однако обломки повредили общее распределительное устройство. Для профилактики возможных инцидентов три энергоблока, включая №6 и №7, были отключены от сети и переведены на мощность ниже 50%. Ремонтно-восстановительные работы завершены, сообщили в «Росатоме».

В Белгородской области директора школы «Формула успеха» привлекли к дисциплинарной ответственности после инцидента на занятии по самопомощи. Как сообщили в прокуратуре региона, по итогам проверки надзор внес представление главе Белгородского района Татьяне Кругляковой. Ситуация получила резонанс после публикации видеозаписи, где ученик, одетый в шлем, жилет и каску, подвергся ударам со стороны инструктора, демонстрировавшего «защитные свойства» экипировки.

В Курской области готовятся ввести туристический налог в облцентре. С 1 января 2026 года ставка составит 2% от стоимости проживания, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, с 2029 года — 5%. Плательщиками станут организации, ИП и самозанятые, предоставляющие услуги временного размещения. Сумма налога будет включаться в стоимость проживания. Ожидаемые поступления региональные власти пока не успели оценить.

Арбитражный суд Липецкой области принял иск ООО «Специализированный застройщик Орелстрой-ЛЗ» (входит в орловскую ОДСК Александра Рогачева) к региональному министерству имущественных и земельных отношений. Компания требует признать незаконным отказ в изменении вида разрешенного использования трех земельных участков на улице Артемова в Липецке.

В Тамбовской области признан несостоявшимся повторный конкурс по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ОАО «Котовский лакокрасочный завод» (КЛКЗ). Заявок на участие не поступило, цена лота составляла 669,3 млн руб.

В Орловской области объявили аукцион на приватизацию двух нежилых помещений и земельного участка на улице Октябрьской, 30. Начальная стоимость лота определена в 258,4 млн руб.

Анна Швечикова