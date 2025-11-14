Беспилотники ВСУ повредили оборудование Нововоронежской АЭС ночью 13 ноября

Ночью 13 ноября восемь БПЛА пытались атаковать Нововоронежскую атомную станцию (АЭС, входит в «Росатом») в Воронежской области. Все они были обезврежены и сбиты, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на пресс-конференции.

Нововоронежская атомная станция

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Нововоронежская атомная станция

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обломки дронов повредили общее распределительное устройство. Для профилактики возможных инцидентов три энергоблока, в том числе №6 и №7, были отключены от сети и ушли на мощность ниже 50%.

Ремонтно-восстановительные работы на устройстве завершены. К 11:00 13 ноября объекты вывели на номинальную мощность.

«Этот экзамен, стресс-тест и оборудование, и коллектив станции прошли на очень высоком уровне. Продемонстрировали маневренность, эффективность. С другой стороны мы отмечаем возрастание агрессии со стороны киевского режима против объектов атомной энергетики. Понятно, что это ответ на продвижение наших войск практически на всей линии соприкосновения»,— отметил господин Лихачев и добавил, что «Росатом» планирует наращивать взаимодействие с Росгвардией и другими правоохранительными органами.

По сообщению губернатора Александра Гусева, ночью 13 ноября над тремя городами Воронежской области сбили 20 беспилотников. Изначально со ссылкой на предварительные данные глава региона отмечал отсутствие последствий. Однако сегодня подтвердил слова главы «Росатома». «Радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям»,— добавил господин Гусев.

В последний раз об атаке ВСУ на Нововоронежскую АЭС сообщалось 7 октября. Той ночью один из дронов повредил башенную испарительную градирню энергоблока №6. Объекту потребовался ремонт, о завершении которого стало известно 6 ноября.

Алина Морозова