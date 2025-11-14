Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Никто не выкупил имущество обанкротившегося «Котовского ЛКЗ» за 669 млн рублей

Не состоялся повторный конкурс по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ОАО «Котовский лакокрасочный завод» (Тамбовская область; КЛКЗ). Это связано с отсутствием заявок, сообщил конкурсный управляющий предприятия Павел Земцов. Начальная цена лота составляла 669,3 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Имущество пытались реализовать единым лотом. В его состав включены здания, земельные участки, транспортные средства, оборудование, сооружения и устройства, производственный и хозяйственный инвентарь, а также объекты незавершенного строительства и финансовые активы.

На предыдущих торгах цена имущества КЛКЗ была выше на 10% — она составляла 744,3 млн руб. На них также никто не заявился. Новый конкурс по продаже активов предприятия пока не объявляли.

КЛКЗ был признан банкротом в мае 2011 года и с того времени продолжает находиться в процессе конкурсного производства. Накануне было удовлетворено ходатайство должника об очередном продлении процедуры. Срок ее действия в документации арбитражного суда пока не раскрывается.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что московская компания «Ф.ДМ» Кристины Соповой выкупила у структуры ВЭБа 71% акций КЛКЗ за 30 млн руб. Вывод завода из банкротства был оценен как минимум в 600 млн руб., на это отводилось до двух лет.

Алина Морозова