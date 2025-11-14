В Орле здание районной администрации выставили на торги за 258 млн

Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла объявило аукцион на приватизацию двух нежилых помещений и земельного участка на улице Октябрьской, 30. Начальная стоимость лота — 258,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Площадь двух зданий — 639,8 кв. м и 2,5 тыс. кв. м (четыре этажа), земельного участка — 2 тыс. кв. м. По данным «Яндекс Карт», по указанному адресу находятся администрация Советского района, областное отделение Российского творческого союза работников культуры, централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города, офис уполномоченного по правам ребенка в регионе и другие.

Шаг аукциона — 12,9 млн руб., размер задатка — 51,7 млн руб. Заявки на участие в торгах можно подавать до 2 декабря, итоги подведут 4-го.

Летом в Орле на аукцион выставили здание крытого рынка из-за долгов подконтрольного властям ООО «Крытый рынок» по налогам. Начальная стоимость лота составляла 61,3 млн руб. В итоге, по данным портала ГИС «Торги», аукцион не был проведен из-за требования общества приостановить исполнительное производство о принудительной реализации имущества.

Кабира Гасанова