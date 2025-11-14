Прокуратура подтвердила нарушения в белгородской школе, где боец ударил ребенка

Директора школы «Формула успеха» под Белгородом, где во время занятия по самопомощи били ученика, привлекли к дисциплинарной ответственности. Это произошло по результатам проверки прокуратуры региона, сообщили в ведомстве. Надзор также внес представление о недопущении подобных случаев главе Белгородского района Татьяне Кругляковой и указал главам соседних школ на необходимость соблюдения прав и интересов несовершеннолетних.

Тавровская школа «Формула успеха»

Фото: пресс-служба прокуратуры Белгородской области

Как считают в ведомстве, работники школы допустили использование непедагогических методов обучения. Руководство учреждения не проверило заранее содержание материалов, демонстрировавшихся учащимся, что расценено как нарушение.

Как установил надзор, в октябре 2025 года по инициативе участника «Разуменской роты территориальной самообороны» для учащихся 9-х классов было проведено занятие по оказанию экстренной самопомощи. Тема занятия — предупреждение и избежание получения ранений от взрывоопасных предметов. Во время «демонстрации ударопрочности» защитной экипировки инструктор нанес несколько ударов школьнику, после чего предложил другим несовершеннолетним опробовать прочность комплекта аналогичным способом.

О каком либо наказании для бойцов тербороны прокуратура не сообщала.

Резонанс история получила после публикации видео в ряде СМИ и соцсетях: на нем школьника одели в шлем, жилет и каску. Инструктор назвал это серьезной защитой и продемонстрировал это с помощью ударов. После этого первый замминистра образования области Андрей Мухартов сообщил, что по всем фактам из обращения управлением образования администрации Белгородского района параллельно с ОМВД по району проводится проверка.

Анна Швечикова