Орловский застройщик хочет через суд повысить этажность своих домов в Липецке

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск ООО «Специализированный застройщик Орелстрой-ЛЗ», входящего в орловскую группу компаний «Объединенная домостроительная корпорация» (ОДСК) Александра Рогачева, к региональному министерству имущественных и земельных отношений. В нем идет речь о признании незаконным решения об отказе в изменении вида разрешенного использования трех земельных участков на улице Артемова в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предварительное заседание назначено на 13 января 2026 года. Как следует из материалов дела, компания в июле 2025 года обратилась в министерство с просьбой изменить установленный вид использования участков, находящихся у нее в долгосрочной аренде,— с категории «для среднеэтажных жилых домов» на «многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)». Застройщик указал, что изменение необходимо для реализации проектных решений, предусматривающих иную этажность жилых зданий. Министерство отказало, сославшись на условия договоров аренды, которые прямо фиксируют предельную этажность будущих домов (не выше восьми этажей) и, по мнению ведомства, не подлежат корректировке.

Пресс-служба судебной системы региона приводит и позицию ООО «Специализированный застройщик Орелстрой-ЛЗ». Компания оспаривает это решение, указывая, что отказ нарушает градостроительное и земельное законодательство, а также ее права и законные интересы. По ее мнению, Земельный кодекс и подзаконные нормы не предусматривают запрета на изменение вида использования земельных участков, за исключением случаев, когда право аренды получено по итогам аукциона. В данном случае участки были предоставлены распоряжением главы администрации Липецкой области, без проведения торгов, и, как считает застройщик, ограничения, содержащиеся в договоре аренды, не могут препятствовать изменению параметров использования.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик Орелстрой-6» зарегистрировано в Орле в 2020 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 43,3 млн руб. Генеральным директором является Татьяна Борисова, также руководящая еще четырьмя обществами группы: «СЗ Орелстрой-4», «СЗ Орелстрой-5», «СЗ Орелстрой-7» и «СЗ Орелстрой-8». Единственным владельцем выступает ПАО «СЗ Орелстрой» под управлением Владислава Гефеля, который также возглавляет организации «СЗ Орелстрой-3», «СЗ Орелстрой-2», «СЗ Орелстрой-9» и «Орел-Актив». В 2024 году компания получила 173,2 млн руб. выручки и 38,1 млн руб. чистой прибыли

«Орелстрой-ЛЗ» уже приступил к строительству в Липецке жилого комплекса «Дуэт» по другому адресу — на улице 50 лет НЛМК в микрорайоне «Манеж». Там появится два 25-этажных дома. Стоимость строительства предварительно оценивается в 1 млрд руб.

Анна Швечикова