В Курске с 1 января могут ввести туристический налог

В Курске планируют ввести туристический налог. Проект соответствующего решения размещен на сайте Курского городского собрания.

Документ предусматривает постепенное увеличение ставки, начиная с 1 января 2026 года. В первый год она составит 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, а с 2029 года достигнет 5% от стоимости проживания. Согласно проекту, налогоплательщиками станут организации, ИП и самозанятые граждане, оказывающие услуги по временному размещению в гостиницах, хостелах, мотелях и других подобных местах. Взимаемая сумма будет включена в стоимость проживания, которую оплачивает постоялец. Сумму поступлений, которую ожидает правительство региона, «Ъ-Черноземье» не смогли оперативно назвать.

Проект определяет перечень категорий граждан, стоимость проживания которых не включается в налоговую базу. Речь идет о гражданах РФ, проживающих на территории Курской области, которые вынужденно покинули свои дома и находятся в пунктах временного размещения. Исключение также предусмотрено для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях российских регионов, где введены максимальный и средний уровни реагирования.

Аналогичный механизм вводится с 1 января 2026 года в Воронеже. Проект решения одобрило городское парламентское собрание, о чем стало известно 12 ноября. В первый год ставка составит 2% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. в сутки с человека. В дальнейшем предполагается рост ставки: в 2027 году — до 3%, в 2028 году — до 4%, с 2029 года — до 5% от налоговой базы. По оценке городской думы, потенциальный ежегодный объем поступлений может достигнуть 80 млрд руб.

Анна Швечикова