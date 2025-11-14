Главные новости за 14 ноября. Кавказ

Республика Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкария возглавили рейтинг российских регионов по приросту производства овощей в защищенном грунте за 10 месяцев 2025 года. В обеих республиках сбор овощей в теплицах увеличился более чем на 10 тыс. т по сравнению с тем же периодом 2024 года.

С начала 2025 года в Дагестане выявили 73 факта хищения электрической энергии майнинг-фермами для добычи криптовалюты, из них 55 фактов задокументировали официально. По остальным 18 фактам продолжается сбор информации и экспертиза приборов учета, после чего будут составлены акты ущерба и выявлены собственники. В общей сложности украли 12,6 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 85,7 млн руб.

В Махачкале в муниципальную собственность города вернули более 3,4 га земли общей кадастровой стоимостью около 380 млн руб. За последние месяцы город выиграл 36 судебных разбирательств, в результате которых в муниципальную собственность возвращено более 342,6 тыс. кв. м земли.

В Ставропольском крае с января по сентябрь 2025 года признали банкротами 8,8 тыс. физических лиц, что уже превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда банкротства прошли около 9,7 тыс. человек за полный год.

На территории Ставропольского края в 2026 году планируют ввести в эксплуатацию более 50 новых электрозаправочных станций. На сегодня инвесторы уже открыли 69 электрозарядных станций, и с учетом новых объектов общее число к 2026 году превысит 100.

По данным Министерства экономического развития Ставропольского края, объем отгруженных товаров в регионе за январь — сентябрь 2025 года достиг 145,6 млрд руб., что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.