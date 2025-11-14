В Махачкале вернули в собственность города земли на 380 млн рублей
В Махачкале в муниципальную собственность города вернули более 34 га земли общей кадастровой стоимостью около 380 млн руб. Об этом сообщил глава города Джамбулат Салавов.
Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ
По словам чиновника, за последние месяцы город выиграл 36 судебных разбирательств, в результате которых в муниципальную собственность возвращено более 342,6 тыс. кв. м земли.
«Любые самовольные захваты или незаконное использование земельных участков недопустимы. Призываю всех горожан соблюдать закон и уважать права муниципалитета»,— написал господин Салавов.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», власти Махачкалы при содействии ФСБ пресекли незаконное отчуждение около 100 тыс. кв. м земли под производственной базой в районе поселка Новый Хушет.