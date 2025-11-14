В Махачкале вернули в собственность города земли на 380 млн рублей

В Махачкале в муниципальную собственность города вернули более 34 га земли общей кадастровой стоимостью около 380 млн руб. Об этом сообщил глава города Джамбулат Салавов.

По словам чиновника, за последние месяцы город выиграл 36 судебных разбирательств, в результате которых в муниципальную собственность возвращено более 342,6 тыс. кв. м земли.

«Любые самовольные захваты или незаконное использование земельных участков недопустимы. Призываю всех горожан соблюдать закон и уважать права муниципалитета»,— написал господин Салавов.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», власти Махачкалы при содействии ФСБ пресекли незаконное отчуждение около 100 тыс. кв. м земли под производственной базой в районе поселка Новый Хушет.

Константин Соловьев