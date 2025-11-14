На Ставрополье в 2026 году запустят свыше 50 электрозаправок

На территории Ставропольского края в 2026 году планируют ввести в эксплуатацию более 50 новых электрозаправочных станций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра энергетики, промышленности и связи региона Василия Глушакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

На сегодня инвесторы уже открыли 69 электрозарядных станций, и с учетом новых объектов общее число к 2026 году превысит 100, что соответствует ранее озвученным планам властей региона. Рост инфраструктуры обусловлен активным развитием электротранспорта и государственной поддержкой в рамках национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Проект развития электрозаправок дополняется строительством газозаправочной инфраструктуры, в числе которой открытие автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Эта работа направлена на расширение альтернативных видов топлива для транспорта и снижение экологической нагрузки на регион.

Дополнительным драйвером роста стало постановление правительства РФ, вступающее в силу с 1 марта 2026 года, которое обязывает автозаправочные станции вдоль дорог оснащать зарядными станциями постоянного тока мощностью не менее 44 кВт для электромобилей. Это нормативное требование стимулирует инвесторов на строительство инфраструктуры, соответствующей современным стандартам.

В 2025 году в крае построят 40 новых электрозарядных станций, что демонстрирует устойчивую динамику развития. За последние месяцы в Ставрополе запущен первый электрохаб с восемью точками зарядки, а регион получил 165 млн руб. на возведение быстрых электрозаправок, что усиливает потенциал дальнейшего масштабирования. Губернатор края Владимир Владимиров отмечает важность таких проектов для создания рабочих мест и поддержки отечественного экологичного транспорта.

Станислав Маслаков