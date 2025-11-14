На Ставрополье выросло число банкротств физлиц

В Ставропольском крае с января по сентябрь 2025 года признали банкротами 8,8 тыс. физических лиц, что уже превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда банкротства прошли около 9,7 тыс. человек за полный год, сообщили в краевом управлении Росреестра.

Рост числа несостоятельных граждан в регионе наблюдается с 2015 года, когда был принят закон, позволяющий физическим лицам официально проходить процедуру банкротства. В первый год действия закона на нее пошли чуть более 300 ставропольцев, тогда как сейчас ежегодные показатели выросли многократно.

Повышение числа банкротств связано с ухудшением экономической ситуации, потерей работы, невозможностью погасить кредиты, накоплением долгов по коммунальным платежам и налогам, а также непредвиденными расходами, такими как лечение или ремонт жилья. Упрощенная процедура банкротства через многофункциональные центры (МФЦ) работает уже пять лет. Она доступна гражданам с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей, если исполнительное производство по делу завершено и имущества для погашения долгов нет. Это дает ставропольцам возможность официально списать задолженность и остановить начисление штрафов, процентов и пеней.

Рост банкротств отражает общую тенденцию по России: с момента введения института банкротства физлиц в 2015 году в стране признали несостоятельными свыше 1,29 млн человек.

В краевом управлении Росреестра подчеркивают, что банкротство для граждан стало одним из механизмов финансовой разгрузки на фоне нестабильных доходов и растущих обязательств. При этом процедура сохраняет требования к должникам: долг должен быть просрочен минимум три месяца, меры по его погашению должны быть безрезультатными, а кредиторы активно требовать возврата средств. Защитой единственного жилья предусмотрены законодательные ограничения, но случаи потери имущества из-за долгов встречаются.

Станислав Маслаков