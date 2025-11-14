Ставрополье нарастило отгрузку товаров до 145,6 млрд рублей за 9 месяцев 2025

По данным Министерства экономического развития Ставропольского края, объём отгруженных товаров в регионе за январь—сентябрь 2025 года достиг 145,6 млрд руб., что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Пищевая промышленность показывает заметный рост: налоговые поступления от отрасли за девять месяцев составили 16,5 млрд руб., а заработная плата работников увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим годом. В пищевой сфере занято 48 тыс. человек. За 2025 год реализовали четыре инвестпроекта на сумму 230 миллионов рублей, включая производство пивобезалкогольных напитков, модернизацию молочного завода с сыроварней, строительство мукомольного комплекса и расширение производства булочных изделий. В настоящий момент в регионе реализуются проекты стоимостью 10,3 млрд руб., которые создадут дополнительно 1300 рабочих мест.

Экспорт переработанной продукции вырос до 365 млн долларов с начала года. Основные импортеры ставропольских товаров — Саудовская Аравия, Азербайджан, Китай, Грузия и Беларусь. Министр экономического развития региона Антон Доронин отмечает, что полки местных магазинов на 55% заполнены продукцией краевых производителей. Доля местных товаров в розничной сети с 2021 года удвоилась, а производство пищевых продуктов и напитков выросло на 11,6% к прошлому году, что дополнительно подтверждает устойчивый рост региона в агропромышленном секторе.

Станислав Маслаков