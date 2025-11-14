Проезд в Казани за 46 рублей и дело против татарстанского лжепсихолога

В Казани проезд в общественном транспорте подорожает до 46 руб. Столько же будет стоить поездка в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Повышение стоимости объяснили ростом цен на топливо, электроэнергию, запчасти.

Уголовное дело против 44-летнего Марселя Сультеева, выдававшего себя за психолога, направлено в суд. Следствие установило, что фигурант совершал действия сексуального характера в отношении пяти пациенток. Также он похитил у девяти человек более 813 тыс. руб., обещая психологическую помощь.

260 татарстанцев пострадали от подрядчика «Таунхаусы и дома» на 752 млн руб. На руководителей и бенефициаров компании возбуждено девять уголовных дел. Проверка подрядчика началась в мае 2024 года по поручению раиса Татарстана после массовых жалоб жителей.

УФАС Татарстана получило пять исков от фармкомпании из Москвы ООО «АлькорФарм». Фирма оспаривает решения ведомства о признании необоснованными жалоб организации на действия заказчиков при проведении закупок препарата «Руксолитиниб».

Совет ТЦ попросил Госсовет Татарстана отложить повышение налога на имущество. РСТЦ считает, что в 2026 году на отрасль может лечь высокая нагрузка из-за роста налога на прибыль и сокращения доли торговых арендаторов.

В Татарстане квартиру пожизненно осужденного продадут для выплат потерпевшим. В 2022 году Игорь Птицын был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийства и изнасилования. Двухкомнатная квартира осужденного была выставлена на торги. Птицыну оставят положенные по закону 2 млн руб.

В Татарстане планируют ликвидировать приют для детей и подростков «Тургай». Освободившиеся средства направят на увеличение численности специалистов в стационарных организациях социального обслуживания республики. Ранее сообщалось, что 94% воспитанников приюта удавалось вернуть в семьи.

