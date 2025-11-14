С 1 января 2026 года в Татарстане начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. В Казани стоимость проезда составит 46 руб. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по тарифам.

В Казани проезд в общественном транспорте подорожает до 46 рублей

Помимо Казани, 46 руб. будет стоить поездка в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске, при оплате билетами длительного пользования стоимость составит 36 руб. В Мензелинске, Нурлате, Лениногорске, Заинске и Актаныше проезд будет стоить 33 руб. Все меры социальной поддержки для льготников сохранятся.

Тариф на пригородные перевозки в Зеленодольском и Нижнекамском районах установлен на уровне 3,68 руб. за километр, в других районах останутся тарифы 2025 года.

При расчетах учитывались изменения маршрутной сети, состояние парка, пассажиропоток, а также рост затрат: повышение цен на топливо, электроэнергию, запчасти, увеличение МРОТ и эксплуатационные расходы на новую технику.

