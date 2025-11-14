В Татарстане квартиру пожизненно осужденного продадут для выплат потерпевшим

По решению Верховного суда Татарстана квартиру, принадлежащую пожизненно осужденному Игорю Птицыну, продадут, а вырученные средства выплатят потерпевшим. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Татарстану.

Игорь Птицын

Фото: СУ СКР по Республике Татарстан

Игорь Птицын, приговоренный в 2022 году к пожизненному лишению свободы за убийства и изнасилования, должен компенсировать каждому потерпевшему от 1 до 1,2 млн руб. Однако его доход в колонии составлял 500 руб. в месяц.

Верховный суд республики отменил решение нижестоящей инстанции и удовлетворил апелляцию судебных приставов Авиастроительного района Казани. Теперь арестованная двухкомнатная квартира будет оценена и выставлена на продажу, а осужденному оставят положенные по закону 2 млн руб.

Анна Кайдалова