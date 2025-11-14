Лжепсихолог из Казани, обвиняемый в изнасилованиях, предстанет перед судом

Дело 44-летнего Марселя Сультеева, выдававшего себя за психолога, направлено в суд. По версии следствия, он насиловал пациенток, пользуясь их доверием. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следствие установило, что с августа 2020 по июнь 2024 года господин Сультеев, представляясь специалистом, совершал действия сексуального характера в отношении пяти пациенток. Четверых из них он изнасиловал. Также с июня 2020-го по сентябрь 2024 года обвиняемый, обещая оказать психологическую помощь, похитил более 813 тыс. руб. у девяти пострадавших.

Его обвиняют по ч. 1 и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в январе этого года после обвинения в сексуальном насилии Марсель Сультеев закрыл страницы в соцсетях.

Анна Кайдалова