УФАС Татарстана получило пять исков от фармкомпании из Москвы

Московская компания ООО «АлькорФарм» подала в Арбитражный суд Татарстана пять исков к региональному УФАС, оспаривая решения ведомства о признании необоснованными жалоб компании на действия заказчиков при проведении закупок препарата «Руксолитиниб». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Московская фармкомпания подала пять исков к региональному УФАС

Все споры касаются отклонения заявок «АлькорФарм» на участие в электронных аукционах на поставку противоопухолевого препарата «Руксолитиниб» для нужд Минздрава Татарстана и ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана». Компания обжаловала действия заказчиков в УФАС по Татарстану, которое признало жалобы необоснованными. Одно из дел арбитражный суд уже возвратил из-за неуплаты госпошлины в 50 тыс. руб., остальные находятся в процессе рассмотрения.

Причиной отклонения заявок стал патентный конфликт, следует из решения регионального УФАС от 18 июня 2025 года. Заказчики ссылаются на то, что «АлькорФарм» предлагала к поставке препарат производства ООО «ОнкоТаргет» (держатель регистрационного удостоверения — ООО «АксельФарм»), который использует действующее вещество «Руксолитиниб», защищенное евразийскими патентами № 019504 и 019784. Патентообладателем является американская компания «Инсайт Холдингс Корпорейшн», срок действия патентов истекает в 2028 году. При этом у производителя препарата нет разрешения правообладателя на использование изобретения.

На заседании 13 ноября по одному из дел представитель УФАС по Татарстану пояснил, что ведомство основывается на решении ФАС России и письме от января 2025 года. «Наше решение основывается на позиции центрального ФАС. Решение ФАС России о признании действий „АлькорФарм“ актом недобросовестной конкуренции действующее, оно не отменено», — заявил представитель ведомства. Он добавил, что решение ФАС России оспаривается в Арбитражном суде Москвы.

Представитель Минздрава Татарстана на заседании указал, что компанией были нарушены требования патентного законодательства. «Мы считаем, что действия наши были правомочны. Решение, которое было принято управлением федеральной антимонопольной службы от 18 июня 2025 года, тоже законно и обоснованно», — отметил он.

В решении УФАС по Татарстану также указано, что, подавая заявку на участие в аукционе, «АлькорФарм» гарантировала отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, что не соответствует действительности. Ведомство также сослалось на решение ФАС России от ноября 2024 года по делу, которым в действиях ООО «АксельФарм» был установлен факт нарушения антимонопольного законодательства при введении в оборот другого препарата — «Осимертиниб» производства того же ООО «ОнкоТаргет» — без согласия патентообладателя.

Помимо Татарстана, «АлькорФарм» с сентября 2025 года подала аналогичные иски к УФАС Самарской, Белгородской, Челябинской, Ярославской, Новосибирской, Омской, Орловской, Вологодской областей, Коми и Хакасии. Большинство исков оставлены судами без движения из-за неуплаты госпошлины.

По данным Rusprofile, ООО «АлькорФарм» зарегистрировано в Москве в 2021 году и специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. В 2024 году выручка компании составила 11,3 млрд руб., что более чем вдвое превысило показатель 2023 года. Чистая прибыль выросла с 1,5 млн руб. до 19,1 млн руб. Компания участвует в 223 арбитражных делах на общую сумму около 229 млн руб., в 199 из них выступает истцом.

Компании «Инсайт Холдингс Корпорейшн» и «Новартис Фарма АГ» в ноябре 2024 года подали иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к АО «Фармасинтез-Норд» и Минздраву России с требованием отменить регистрацию препарата «Руксолитиниб Фармасинтез» и уничтожить все произведенные партии, ссылаясь на нарушение того же евразийского патента № 019504. Однако в июле 2025 года компании отказались от иска.

Анар Зейналов