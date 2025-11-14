В Татарстане могут ликвидировать приют для детей и подростков «Тургай»

Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Мензелинском районе Татарстана планируют закрыть. Соответствующий проект постановления Кабмина Татарстана о ликвидации учреждения проходит антикоррупционную экспертизу.

Освободившиеся после ликвидации средства направят на увеличение штатной численности специалистов в стационарных организациях социального обслуживания республики. Контроль за исполнением постановления также возложен на Минтруд Татарстана.

Приют «Тургай» был открыт 6 ноября 2019 года. В декабре 2024 года сообщалось, что в рамках проекта «Семейная гостиная» 94% воспитанников в Мензелинском районе удавалось вернуть в семьи.

Анна Кайдалова