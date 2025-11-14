260 татарстанцев пострадали от подрядчика «Таунхаусы и дома» на 752 млн

В Татарстане от подрядчика «Таунхаусы и дома» пострадало 260 граждан. Общий ущерб составляет 752 млн руб. Об этом сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе раиса республики.

На руководителей и бенефициаров компании возбуждено девять уголовных дел. Следствие проверяет наличие имущества у обвиняемых и их родственников, часть активов уже арестована. В дальнейшем арестованное имущество планируют реализовать для возмещения ущерба пострадавшим.

Проверка подрядчика началась в мае 2024 года по поручению раиса Татарстана после массовых жалоб жителей. Пострадавшим предложено воспользоваться социальной ипотекой и получить по 1 млн руб. на первоначальный взнос.

Ранее сообщалось, что от мошеннических действий компаний «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй» пострадало 65 человек на 171 млн руб.

Анна Кайдалова