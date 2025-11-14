Последствия атаки беспилотников на Новороссийск. Главное

Сегодня ночью Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Местные власти сообщали о четырех пострадавших, пожаре на нефтебазе комплекса «Шесхарис» и повреждении контейнерного терминала. К каким последствиям привел налет БПЛА — в подборке «Ъ».

