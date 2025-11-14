Последствия атаки беспилотников на Новороссийск. Главное
БПЛА атаковали Новороссийск: пострадали четыре человека, повреждена нефтебаза
Сегодня ночью Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Местные власти сообщали о четырех пострадавших, пожаре на нефтебазе комплекса «Шесхарис» и повреждении контейнерного терминала. К каким последствиям привел налет БПЛА — в подборке «Ъ».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
- Сегодня ночью Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении трех многоквартирных домов в Новороссийске в результате атаки беспилотников.
- Фрагменты сбитого БПЛА попали в квартиру одного из домов, пострадал местный житель. В других домах высотой в 5 и 16 этажей выбило окна, там пострадавших нет.
- Позднее в штабе сообщили, что обломки беспилотника повредили гражданское судно, которое находилось в порту. Пострадали три члена экипажа.
- В опершатбе также отчитались о том, что пожарные потушили возгорание на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис».
- ГК «Дело» сообщила, что обломки сбитого БПЛА упали на контейнерный терминал «НУТЭП» (входит в группу компаний). Объект работает в штатном режиме. Отряд МЧС и службы «НУТЭП» быстро потушили возгорание. Пострадавших нет.
- Мэр города Андрей Кравченко объявил о введении в городе режима ЧС.
- Наибольшие повреждения получил многоквартирный дом на улице Губернского. В многоквартирном доме на улице Георгия Соколова повреждена одна квартира, но она нежилая. На проспекте Ленина в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасады. Во дворах многоквартирных домов повреждены автомобили. Пострадавших в указанных домах, по данным администрации, нет.
- Господин Кравченко указал, что всем, кого задела атака БПЛА, будет оказана помощь. На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения.
- Мэр сообщил, что повреждения получили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал НУТЭП и нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис».
- Казахстан в штатном режиме транспортирует нефть по системам порта в Новороссийске, пострадавшего от налета беспилотников ВСУ, сообщила представитель Минэнерго страны.
- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что при атаке на регион в общей сложности повреждены шесть домов — четыре многоквартирных и два частных.