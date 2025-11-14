В Новороссийске обломки беспилотника попали в жилой дом, пострадал один человек

В Новороссийске повреждены три многоквартирных дома в результате налета БПЛА. Фрагменты сбитого беспилотника попали в квартиру одного из домов, пострадал местный житель. Его госпитализировали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В других домах высотой в 5 и 16 этажей выбило окна, там пострадавших нет. Пожара не произошло. На месте работают специальные и экстренные службы, добавили в штабе.

Незадолго до этого сообщалось, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА была повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». По предварительным данным, при налете никто не пострадал. Отражение налета беспилотников продолжается.