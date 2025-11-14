В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

В Новороссийске введен режим чрезвычаной ситуации для устранения последствий атаки беспилотников ВСУ, которая произошла минувшей ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

На утро 14 ноября известно об одном пострадавшем. Он доставлен в Городскую больницу. «Врачи проводят обследования и оказывают всю необходимую помощь», — сообщил господин Кравченко. После осмотра установлено, что повреждения получили: четыре многоквартирных дома, два частных дома.

Наибольшие повреждения получил многоквартирный дом на улице Губернского, но эти повреждения мэр не описывает в своем посте. В многоквартирном доме на улице Георгия Соколова повреждена одна квартира, но она нежилая. На проспекте Ленина в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасады. Во дворах многоквартирных домов повреждены автомобили.

Пострадавших в указанных домах, по данным администрации, нет. Господин Кравченко указал, что всем, кого задела атака БПЛА, будет оказана помощь. На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения.

По словам мэра, сейчас все силы администрации направлены на устранение последствий атаки. Действует оперативный штаб, координирующий работу оперативных служб.

«На данный момент оперативными службами проводится обследование мест происшествия. После составления всех необходимых документов сотрудники администрации районов приступят к поквартирным обходам жилых помещений для формирования плана аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения», — пояснил господин Кравченко.

Что касается инфраструктуры города, то, по данным мэра, в результате атаки БПЛА были повреждены:

резервуар и причал «Черномортранснефти»;

контейнерный терминал НУТЭП;

нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис».

После атаки на перевалочном комплексе возник пожар, потушили. Пострадавших нет.

Помимо этого, при обломки сбитых беспилотников повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. «Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил Андрей Кравченко.

Всего в ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. В том числе от МЧС России — 76 человек и 23 единицы техники.