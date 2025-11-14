В Новороссийске обломки БПЛА повредили гражданское судно, пострадали три моряка

Во время массированной атаки на Новороссийск обломки БПЛА повредили гражданское судно, которое находилось в порту. Пострадали три члена экипажа, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Их госпитализировали. Название поврежденного судна в ведомстве не приводят.

Вместе с этим в опершатбе отчитались о том, что пожарные потушили возгорание на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис», которая была атакована БПЛА. В ликвидации возгорания участвовали 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. Во время пожара никто не пострадал.

До этого сообщалось, что во время налета беспилотников в Новороссийске получили повреждения три жилых дома. Пострадал один человек.