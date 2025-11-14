Минэнерго Казахстана: нефть через порт Новороссийска отгружается без ограничений

Казахстан в штатном режиме транспортирует нефть по системам порта в Новороссийске, пострадавшего от налета беспилотников ВСУ, сообщила представитель Минэнерго страны Асель Серикпаева.

«Прием и транспортировка казахстанской нефти по системам Атырау-Самара и Актау-Махачкала осуществляются в штатном режиме, без ограничений»,— рассказала госпожа Серикпаева журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Для получения оперативной информации Минэнерго находится на связи с компанией «Транснефть».

Ночью 14 ноября обломки украинских БПЛА повредили береговые сооружения и нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис», вследствие чего начался пожар. Для ликвидации последствий налета беспилотников ВСУ были задействованы более 170 человек и более 50 единиц техники спасательных служб. Обломки беспилотников также повредили жилые дома и гражданское судно, на котором пострадали три человека из экипажа.