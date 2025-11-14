Обломки сбитого БПЛА упали на контейнерный терминал ГК «Дело» в Новороссийске

В Новороссийске обломки сбитого БПЛА упали на контейнерный терминал «НУТЭП» (входит в группу компаний «Дело»), сообщили в Telegram-канале группы. Объект работает в штатном режиме.

Сейчас на месте специалисты устраняют последствия падения обломков. Отряд МЧС и службы «НУТЭП» быстро потушили возгорание. Пострадавших нет. Председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев поблагодарил команду терминала «за мужество и стойкость».

В ночь на 14 ноября силы ПВО сбили 216 дронов над 11 регионами России. Больше всего — 66 БПЛА — сбили над Краснодарским краем. Над Саратовской областью уничтожили 45 дронов, 19 — над Крымом. Под удар попала нефтебаза в Новороссийске. Были повреждены также несколько береговых объектов города.