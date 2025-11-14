Шесть домов повреждены в Новороссийске при ударе БПЛА

Новороссийск в Краснодарском крае подвергся массированной атаке ВСУ. Под удар попали четыре многоквартирных и два частных дома в городе. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

При атаке пострадал местный житель, его госпитализировали, уточнил господин Кондратьев. Также повреждено несколько придомовых территорий. В Новороссийске введен режим ЧС.

При уничтожении БПЛА их обломки упали на нефтебазу комплекса «Шесхарис», контейнерный терминал НУТЭП, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту. Три члена экипажа ранены. Пожар на территории нефтебазы после падения дронов потушили. Отгрузка топлива по системам порта Новороссийска происходит штатно, заверили в Минэнерго Казахстана.